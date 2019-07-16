 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Заброшенный скотомогильник со спорами сибирской язвы возле Арыси нашли саперы
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Июля 2019 в 16:12:06
Возле Арыси обнаружен заброшенный скотомогильник со спорами сибирской язвы. Информацию подтвердили в Министерстве обороны, пишет Informburo.

Саперы Министерства обороны при зачистке степи вокруг Арыси обнаружили заброшенный скотомогильник, который расположен за чертой города. При проверке скотомогильника на целостность и герметичность после взрыва арсенала прибывшая на место специальная санитарно-эпидемиологическая служба Минобороны обнаружила внутри споры сибирской язвы.

- За городом обнаружили скотомогильник с трупами животных, которые были заражены спорами сибирской язвы. Их вывезли в другое место. Прибыли специалисты Министерства обороны и дезинфицировали там всё, - сказал местный житель Жеберле Достанов.
В Министерстве обороны подтвердили, что в заброшенном скотомогильнике их специалисты обнаружили споры сибирской язвы. В оборонном ведомстве заявили, что территорию продезинфицировали. Угрозы заражения нет.

- Проверили скотомогильник со спорами сибирской язвы недалеко от Арыси. После визуального осмотра на целостность специалисты продезинфицировали территорию скотомогильника. Угрозы распространения сибирской язвы нет, - сказал радио-токсиколог отделения радиологии и токсикологии ветеринарной лаборатории войсковой части 29219 Министерства обороны Сандыбай Абиеков.
Радио-токсикологи также замерили в Арыси уровень радиации, проверили качество продукции, поставляемой в Арысь, взяли пробы на различные инфекции, которые могут быть в продуктах питания.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 16.07.2019 в 18:24:48   # 726789
У нас лучше вообще не где не копать а то ещё не такие сюрпризы откопают
поощрить | покарать
  KapitanNemo 16.07.2019 в 18:26:42   # 726790
Дезинфецировали - в смысле сожгли?
поощрить | покарать
  Рамзес 16.07.2019 в 19:49:08   # 726801
Остров Надежды вот где биологическая угроза.А скотомогильники их сотни тысяч.
поощрить | покарать
  KapitanNemo 16.07.2019 в 21:33:22   # 726804
Цитата: Рамзес от 16.07.2019 13:49:08
Остров Надежды вот где биологическая угроза.А скотомогильники их сотни тысяч.


И город Алматы. Там америкосы лабораторию держат.
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь