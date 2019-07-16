Заброшенный скотомогильник со спорами сибирской язвы возле Арыси нашли саперы

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danilov 16 Июля 2019 в 16:12:06
Саперы Министерства обороны при зачистке степи вокруг Арыси обнаружили заброшенный скотомогильник, который расположен за чертой города. При проверке скотомогильника на целостность и герметичность после взрыва арсенала прибывшая на место специальная санитарно-эпидемиологическая служба Минобороны обнаружила внутри споры сибирской язвы.
- За городом обнаружили скотомогильник с трупами животных, которые были заражены спорами сибирской язвы. Их вывезли в другое место. Прибыли специалисты Министерства обороны и дезинфицировали там всё, - сказал местный житель Жеберле Достанов.
В Министерстве обороны подтвердили, что в заброшенном скотомогильнике их специалисты обнаружили споры сибирской язвы. В оборонном ведомстве заявили, что территорию продезинфицировали. Угрозы заражения нет.
- Проверили скотомогильник со спорами сибирской язвы недалеко от Арыси. После визуального осмотра на целостность специалисты продезинфицировали территорию скотомогильника. Угрозы распространения сибирской язвы нет, - сказал радио-токсиколог отделения радиологии и токсикологии ветеринарной лаборатории войсковой части 29219 Министерства обороны Сандыбай Абиеков.
Радио-токсикологи также замерили в Арыси уровень радиации, проверили качество продукции, поставляемой в Арысь, взяли пробы на различные инфекции, которые могут быть в продуктах питания.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 16.07.2019 в 18:26:42 # 726790
KapitanNemo 16.07.2019 в 21:33:22 # 726804
Цитата: Рамзес от 16.07.2019 13:49:08
Остров Надежды вот где биологическая угроза.А скотомогильники их сотни тысяч.
Остров Надежды вот где биологическая угроза.А скотомогильники их сотни тысяч.
И город Алматы. Там америкосы лабораторию держат.