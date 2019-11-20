Пожизненно лишать прав за смертельные ДТП в нетрезвом виде планируют в Казахстане

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Ноября 2019 в 17:18:14
"Мы предлагаем усилить ответственность за вождение в нетрезвом виде. Сейчас наказание за смертельный наезд грозит до пяти лет лишения свободы, независимо от того, трезвый или нетрезвый человек. Теперь планируется, что в случае совершения такого преступления в нетрезвом виде человек будет пожизненно лишаться права вождения, а также грозит лишение свободы до 10 лет. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, срок ареста за вождение в нетрезвом виде продлевается до 30 суток, а срок лишения права управления транспортным средством увеличится и будет продлен до восьми лет", - сказал заместитель генпрокурора Марат Ахметжанов в Мажилисе.
Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за езду в пьяном виде.
В Казахстане легкой степенью опьянения считается обнаружение в крови 0,5 промилле алкоголя. Сейчас Административный кодекс предполагает четыре формы наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения:
Лишение прав:
- на три года, если водитель был пьян, но не совершил ДТП;
- на четыре года, если действия нетрезвого автомобилиста привели к аварии;
- на пять лет, если при этих обстоятельствах пострадали люди, другие транспортные средства.
Арест и лишение прав:
- 15 суток и шесть лет без прав получат те, кто в течение 12 месяцев после предыдущего правонарушения был задержан в состоянии опьянения;
- 30 суток и 10 лет, если попался нетрезвым за рулем в третий раз.
Арест на 20 суток, если водитель управлял в пьяном виде и при этом уже был лишен прав.
В данном случае штрафы применяются к:
- беременным женщинам;
- матерям, которые воспитывают детей до 14 лет;
- инвалидам I и II групп;
- несовершеннолетним;
- женщинам старше 58 лет и мужчинам после 63 лет.
За отказ от медицинского освидетельствования водителя могут лишить прав на три года.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pojiznenno-lishat-prav-smertelnyie-dtp-netrezvom-vide-384517/
Комментарии, по рейтингу, по дате
В данном случае штрафы применяются к:
- беременным женщинам;
- матерям, которые воспитывают детей до 14 лет;
- инвалидам I и II групп;
- несовершеннолетним;
- женщинам старше 58 лет и мужчинам после 63 лет. Остальным можно смело бухать!