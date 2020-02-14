Биртанов вновь высказался о посмертном донорстве

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KAN13 14 Февраля 2020 в 14:01:14
"Трансплантация (органов после смерти человека. - Прим.) - это не только норма закона, это медицинское понятие, технологии, но также и большой этический вопрос. Во многих странах мира этот вопрос рассматривается очень внимательно. Вчера директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге высказал свою точку зрения по данному вопросу. Парламент Германии в настоящее время рассматривает этот вопрос.
Государство примет норму закона исходя из традиций народа, истории и готовности населения. Понимая это, мы внесли некоторые изменения в проект Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Главная и спорная норма - изымать органы умершего человека, если при жизни он не отказался", - сказал министр Биртанов.
Глава Министерства здравоохранения отметил, что казахстанцы должны будут указать свою позицию об использовании их органов после смерти.
"Если этой информации не будет, то согласие на посмертное донорство должны дать его родственники. Только в этом случае этот человек может быть донором. Если родные будут не согласны, то тогда этот человек не может быть донором", - ответил Елжан Биртанов.
Ранее министр говорил о том, что отказ от посмертного донорства органов будут записывать в электронный паспорт здоровья казахстанцев.
В Казахстане в отношении посмертного донорства существует презумпция согласия. Если человек при жизни не отказался быть донором, это означает, что он согласен. Однако родственники умершего зачастую выступают резко против забора органов и даже подают на врачей в суд.
https://tengrinews.kz/medicine/birtanov-vnov-vyiskazalsya-o-posmertnom-donorstve-391578/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 14.02.2020 11:38:44не совсем понимаю причем тут цирозные органы печени и кредиты.
Цитата: Джимбо от 14.02.2020 11:41:53Ну и ладно.
Цитата: Zoggyla от 14.02.2020 11:38:44не совсем понимаю причем тут цирозные органы печени и кредиты.
Основной закон - никакой коммерции с органами, почему посадили трансплантолога в Шымкенте, он не продавал органы казахстанцев, он пересаживал органы с одного иностранца к другому, силовики доказали что между иностранцами проходили продажи органов, его за это посадили.
Я думаю нужно ужесточить закон, разрешить пересадки органов только между родственниками не далее 2 колена, и это же условие применять для иностранцев, которые пользуются медицинским туризмом в Казахстане.