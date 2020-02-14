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В Казахстане
Биртанов вновь высказался о посмертном донорстве
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KAN13 14 Февраля 2020 в 14:01:14
Министра здравоохранения Елжана Биртанова снова спросили о посмертном донорстве в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

"Трансплантация (органов после смерти человека. - Прим.) - это не только норма закона, это медицинское понятие, технологии, но также и большой этический вопрос. Во многих странах мира этот вопрос рассматривается очень внимательно. Вчера директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге высказал свою точку зрения по данному вопросу. Парламент Германии в настоящее время рассматривает этот вопрос.

Государство примет норму закона исходя из традиций народа, истории и готовности населения. Понимая это, мы внесли некоторые изменения в проект Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Главная и спорная норма - изымать органы умершего человека, если при жизни он не отказался", - сказал министр Биртанов.

Глава Министерства здравоохранения отметил, что казахстанцы должны будут указать свою позицию об использовании их органов после смерти.

"Если этой информации не будет, то согласие на посмертное донорство должны дать его родственники. Только в этом случае этот человек может быть донором. Если родные будут не согласны, то тогда этот человек не может быть донором", - ответил Елжан Биртанов.

Ранее министр говорил о том, что отказ от посмертного донорства органов будут записывать в электронный паспорт здоровья казахстанцев.

В Казахстане в отношении посмертного донорства существует презумпция согласия. Если человек при жизни не отказался быть донором, это означает, что он согласен. Однако родственники умершего зачастую выступают резко против забора органов и даже подают на врачей в суд.

https://tengrinews.kz/medicine/birtanov-vnov-vyiskazalsya-o-posmertnom-donorstve-391578/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 14.02.2020 в 16:15:07   # 741210
в случае смерти .. : продам печень .. почки .. сердце .. ааа ваще все .. прайс такой-то .. если оптом то дешевле .. деньги перечислить на такой-то счет ..
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  Джимбо 14.02.2020 в 17:34:03   # 741224
Действительно, если не за бесплатно то многие согласятся.
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  Zoggyla 14.02.2020 в 17:38:44   # 741225
Цитата: Джимбо от 14.02.2020 11:34:03
Действительно, если не за бесплатно то многие согласятся.
лучше в кредит: утром деньги - вечером почки, а циррозные печенки никому не нужны.
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  Джимбо 14.02.2020 в 17:41:53   # 741226
Цитата: Zoggyla от 14.02.2020 11:38:44
Цитата: Джимбо от 14.02.2020 11:34:03
Действительно, если не за бесплатно то многие согласятся.
лучше в кредит: утром деньги - вечером почки, а циррозные печенки никому не нужны.
не совсем понимаю причем тут цирозные органы печени и кредиты.
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  Zoggyla 14.02.2020 в 17:43:41   # 741231
Цитата: Джимбо от 14.02.2020 11:41:53
Цитата: Zoggyla от 14.02.2020 11:38:44
Цитата: Джимбо от 14.02.2020 11:34:03
Действительно, если не за бесплатно то многие согласятся.
лучше в кредит: утром деньги - вечером почки, а циррозные печенки никому не нужны.
не совсем понимаю причем тут цирозные органы печени и кредиты.
Ну и ладно.
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  NBE 14.02.2020 в 17:47:09   # 741233
Цитата: Джимбо от 14.02.2020 11:34:03
Действительно, если не за бесплатно то многие согласятся.
Вы продали при жизни свои органы, потом они очень постараются что бы ваша жизнь была счастливой и не долгой, или кто то из близких родственников уговорил вас продать при жизни, а потом вы утонете в ванной случайно, вариантов очень много - и так возникает черный рынок.
Основной закон - никакой коммерции с органами, почему посадили трансплантолога в Шымкенте, он не продавал органы казахстанцев, он пересаживал органы с одного иностранца к другому, силовики доказали что между иностранцами проходили продажи органов, его за это посадили.
Я думаю нужно ужесточить закон, разрешить пересадки органов только между родственниками не далее 2 колена, и это же условие применять для иностранцев, которые пользуются медицинским туризмом в Казахстане.
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  старик 14.02.2020 в 19:43:15   # 741253
Вопрос канеш интересный. И очень сложный.
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  Васяй 14.02.2020 в 20:43:12   # 741261
Пусть с с себя начнут тему продвигать,коррупционеров осужденных подключат:вместо штрафа-почку!
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