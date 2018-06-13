Больше тысячи чиновников могут лишиться кресел в Казахстане.

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Гоги80 13 Июня 2018 в 15:25:10
В конце мая президент Нурсултан Назарбаев подписал поправки по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности. Главная их цель – либерализация законодательства в сфере регулирования бизнеса. Законом предусматривается сокращение государственных контрольных функций почти на 30%.
По словам Сулейменова, сейчас в республике на разных уровнях работают 98 тысяч чиновников. В рамках принятия закона был проведен анализ и определен конкретный поведомственный план по сокращению их числа.
"Мы сделали анализ, у нас есть конкретный поведомственный план, сколько будет сокращено — 1 131 чиновник. Но мы не знаем, будут ли это живые люди, или мы предложим сократить вакансии, потому что их контрольные функции были сокращены. Это количество по стране, это более 1% в результате принятия этого закона", — сказал Сулейменов журналистам в кулуарах пленарного заседания мажилиса.
Окончательное решение по сокращению будет принято правительством и администрацией президента. Принятые меры позволят реализовать задачи президента по созданию в Казахстане компактного и эффективного правительства, заключил министр.
Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дядя Нурик 13.06.2018 в 16:56:11 # 681061
Дядя Нурик 13.06.2018 в 16:57:15 # 681062
Вместо тысячи этих нахлебников нужно главного вора с семьей и жополизами-министрами уволить
Цитата: Дядя Нурик от 13.06.2018 16:56:11А вы сами попробуйте разобраться с 98 тысячами штатных единиц. И попробуйте хотя бы еженедельно знать сколько должностей вакантно, и сколько укомплектовано. Замучаетесь данные уточнять. Правильнее было бы написать что сократят 1131 штатную единицу наверное.
Еще один Кличко нарисовался Что это за анализ, если не можете определить- это живых чиновников будете сокращать или всё таки вакансии!? У вас что там: контора "Рога и копыта" или министерство?
Еще один Кличко нарисовался Что это за анализ, если не можете определить- это живых чиновников будете сокращать или всё таки вакансии!? У вас что там: контора "Рога и копыта" или министерство?
Цитата: Дядя Нурик от 13.06.2018 16:56:11
Еще один Кличко нарисовался Что это за анализ, если не можете определить- это живых чиновников будете сокращать или всё таки вакансии!? У вас что там: контора "Рога и копыта" или министерство?
Еще один Кличко нарисовался Что это за анализ, если не можете определить- это живых чиновников будете сокращать или всё таки вакансии!? У вас что там: контора "Рога и копыта" или министерство?
Может быть речь идет о "мертвых душах" ? , из числа своих .
Цитата: Dragon от 13.06.2018 17:29:17
Вместо тысячи этих нахлебников нужно главного вора с семьей и жополизами-министрами уволить
Вместо тысячи этих нахлебников нужно главного вора с семьей и жополизами-министрами уволить
Да блеать! Да!
Но и штат чиновников тож нужно как минимум вдвое сократить...раздули понимаешь...
Цитата: Денис222 от 13.06.2018 19:38:50
Да блеать! Да!
Но и штат чиновников тож нужно как минимум вдвое сократить...раздули понимаешь...
Цитата: Dragon от 13.06.2018 17:29:17
Вместо тысячи этих нахлебников нужно главного вора с семьей и жополизами-министрами уволить
Вместо тысячи этих нахлебников нужно главного вора с семьей и жополизами-министрами уволить
Да блеать! Да!
Но и штат чиновников тож нужно как минимум вдвое сократить...раздули понимаешь...
Штат жополизов-типачиновников да, давно пора сократить нахрен всех!