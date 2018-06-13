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В Казахстане
Больше тысячи чиновников могут лишиться кресел в Казахстане.
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Гоги80 13 Июня 2018 в 15:25:10
Более тысячи чиновников могут быть уволены после принятия в Казахстане закона о предпринимательской деятельности, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

В конце мая президент Нурсултан Назарбаев подписал поправки по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности. Главная их цель – либерализация законодательства в сфере регулирования бизнеса. Законом предусматривается сокращение государственных контрольных функций почти на 30%.

По словам Сулейменова, сейчас в республике на разных уровнях работают 98 тысяч чиновников. В рамках принятия закона был проведен анализ и определен конкретный поведомственный план по сокращению их числа.

"Мы сделали анализ, у нас есть конкретный поведомственный план, сколько будет сокращено — 1 131 чиновник. Но мы не знаем, будут ли это живые люди, или мы предложим сократить вакансии, потому что их контрольные функции были сокращены. Это количество по стране, это более 1% в результате принятия этого закона", — сказал Сулейменов журналистам в кулуарах пленарного заседания мажилиса.

Окончательное решение по сокращению будет принято правительством и администрацией президента. Принятые меры позволят реализовать задачи президента по созданию в Казахстане компактного и эффективного правительства, заключил министр.

Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Viktor11 13.06.2018 в 15:42:30   # 681039
Да ладно
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  неаполь 13.06.2018 в 16:06:43   # 681040
Можно и побольше разогнать нахлебников!!!
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  Deamos89 13.06.2018 в 16:21:42   # 681042
я бы лиших все чиновников кресел и другой мебели
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  Дядя Нурик 13.06.2018 в 16:56:11   # 681061
Еще один Кличко нарисовался Что это за анализ, если не можете определить- это живых чиновников будете сокращать или всё таки вакансии!? У вас что там: контора "Рога и копыта" или министерство?
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  Дядя Нурик 13.06.2018 в 16:57:15   # 681062
Или министерство анализов?))
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  Dragon 13.06.2018 в 17:29:17   # 681064
Цитата: неаполь от 13.06.2018 16:06:43
Можно и побольше разогнать нахлебников!!!


Вместо тысячи этих нахлебников нужно главного вора с семьей и жополизами-министрами уволить
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  Джимбо 13.06.2018 в 17:46:13   # 681068
Цитата: Дядя Нурик от 13.06.2018 16:56:11
Еще один Кличко нарисовался Что это за анализ, если не можете определить- это живых чиновников будете сокращать или всё таки вакансии!? У вас что там: контора "Рога и копыта" или министерство?
А вы сами попробуйте разобраться с 98 тысячами штатных единиц. И попробуйте хотя бы еженедельно знать сколько должностей вакантно, и сколько укомплектовано. Замучаетесь данные уточнять. Правильнее было бы написать что сократят 1131 штатную единицу наверное.
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  KAN13 13.06.2018 в 18:12:45   # 681076
Цитата: Дядя Нурик от 13.06.2018 16:56:11
Еще один Кличко нарисовался Что это за анализ, если не можете определить- это живых чиновников будете сокращать или всё таки вакансии!? У вас что там: контора "Рога и копыта" или министерство?


Может быть речь идет о "мертвых душах" ? , из числа своих .
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  старик 13.06.2018 в 18:45:06   # 681084
Успокойтесь господа: через год вместо 1131 чиновника будет 2262.
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  Денис222 13.06.2018 в 19:38:50   # 681095
Цитата: Dragon от 13.06.2018 17:29:17
Цитата: неаполь от 13.06.2018 16:06:43
Можно и побольше разогнать нахлебников!!!


Вместо тысячи этих нахлебников нужно главного вора с семьей и жополизами-министрами уволить


Да блеать! Да!
Но и штат чиновников тож нужно как минимум вдвое сократить...раздули понимаешь...
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  Dragon 13.06.2018 в 19:46:38   # 681097
Цитата: Денис222 от 13.06.2018 19:38:50
Цитата: Dragon от 13.06.2018 17:29:17
Цитата: неаполь от 13.06.2018 16:06:43
Можно и побольше разогнать нахлебников!!!


Вместо тысячи этих нахлебников нужно главного вора с семьей и жополизами-министрами уволить


Да блеать! Да!
Но и штат чиновников тож нужно как минимум вдвое сократить...раздули понимаешь...


Штат жополизов-типачиновников да, давно пора сократить нахрен всех!
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