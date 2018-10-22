Об итогах визита Путина в Узбекистан

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danilov 22 Октября 2018 в 11:23:03
Завершился государственный визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Узбекистан. Лидеры двух стран предметно рассмотрели широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Наметили ключевые направления развития отношений союзничества и стратегического партнерства.
Ориентиры будущего
Лидеры Узбекистана и России отметили открытую, доверительную атмосферу, в то же время деловую обстановку, в ходе встреч на высшем уровне.
Аналитики утверждают, что двустороннее сотрудничество обрело не только новую динамику развития, но и качественно новое содержание. Доказательство тому — весомый пакет документов, принятых по итогам переговоров в узком и расширенном состава. В их числе — Программа экономического сотрудничества на 2019—2024 годы, Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2019—2021 годы, «Дорожная карта» по созданию Международной радиоастрономической обсерватории «Суффа», Соглашение о создании и функционировании филиалов ведущих вузов России в Узбекистане, Соглашение о сотрудничестве в текстильной промышленности. Но главный — Совместное заявление, в котором заданы четкие ориентиры для дальнейшей работы министерств, ведомств и организаций по углублению сотрудничества.
Переговоры подтвердили совпадение и близость позиций двух лидеров по актуальным темам региональной и международной повестки. В центре внимания — вопросы безопасности, в том числе координация усилий по противодействию терроризму, экстремизму, особенно радикализации в молодежной среде. Президенты обсудили взаимодействие в военной и военно-технической сферах.
«Мы готовы развивать военно-техническое сотрудничество, имея в виду не только поставки вооружения и современной техники, но и осуществлять совместное производство этой техники на территории и на предприятиях Узбекистана», — отметил Владимир Путин.
Накануне визита Президента Российской Федерации в Узбекистан, Ташкент посетил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, заключив в ходе своего визита с узбекской стороной договор о свободных полетах военных самолетов двух государств.
Экономический эффект
Приоритетное внимание уделено развитию экономического сотрудничества и взаимодействию в этой сфере. Узбекистан занимает четвертое место по объемам торговли с Россией среди государств СНГ. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 34 процента, а в январе—июле нынешнего года прибавил еще 32 процента, к концу 2018-го по прогнозам он составит шесть миллиардов. В ближайшие годы стороны намерены достигнуть показателя в 10 миллиардов.
Сформирован значительный портфель инвестиционных предложений и конкретных экономических проектов. Только по итогам первого форума регионального сотрудничества заключению свыше 790 двусторонних соглашений и меморандумов на общую сумму 25 миллиардов долларов. Например, достигнуты договоренности о создании 20 оптово распределительных центров. Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал форум регионального сотрудничества уникальным событием.
— Форум — первый, но уже ставит рекорды. Только с российской стороны его посетило больше 1 200 человек, — отметил М. Орешкин. — Это в два раза превышает показатели аналогичного форума «Россия—Казахстан». Отправной точкой межрегиональных связей стала инициатива Президента Узбекистана, который запустил всю эту работу во время визита в Россию в апреле 2017 года. Из России приехало свыше восьмисот представителей из более чем трехсот компаний, которые готовы развивать бизнес совместно с узбекскими партнерами. Такой огромный интерес к этому не удивителен. Узбекистан — динамично развивающаяся экономика с быстро растущим населением. Экономика, которая благодаря продуманной, эффективной программе экономических реформ, в ближайшие годы будет демонстрировать самые высокие темпы роста на пространстве бывшего Советского Союза.
Одно из основных направлений сотрудничества — сельскохозяйственная отрасль. Эта тема стала центральной и в рамках межрегионального форума. Так, на выставке «Сельское хозяйство — основа взаимодействия регионов России и Узбекистана» продукцию представили более 150 предприятий из 16 регионов РФ. Достигнут ряд договоренностей, среди наиболее примечательных — проект по создании агрокомплекса по выращиванию, хранению, глубокой переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции в Сурхандарьинской области.
По мнению первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, настало время от товарооборота в сельском хозяйстве перейти к реальной кооперации и разделению труда, которые исторически сложились в свое время. То, что можно произвести в Узбекистане, нет смысла в большом количестве выпускать в России, и наоборот. Надо идти дальше, обмениваться технологиями, создавать и продвигать совместные предприятия, которые могли бы производить ориентированную на экспорт продукцию, — считает российский парламентарий.
В связи со строительным бумом в Узбекистане актуальным является и подписание проекта стоимостью в 10 миллионов долларов по созданию совместного производства по сборке современных автокранов между Навоийской и Ивановской областями Узбекистана и России. 17 октября текущего года на территории АО «Ахангаранцемент» заложен камен в основание цементного завода. Его будет возводить российский холдинг «Евроцемент груп». Мощность крупнейшего в Центральной Азии цементного завода составит три миллиона тонн в год. Производственный гигант будут оснащать современными технологическими линиями для производства строительного материала сухим способом.
В программе мероприятий форума были заявлены панельные сессии по кластерам и технопаркам, текстильной промышленности, электронной коммерции и системы государственного управления. К примеру, Узбекистан и Россия имеют много точек соприкосновения и в сфере ИКТ. Так, АК «Узбектелеком» сотрудничает с российскими ПАО «Ростелеком», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон», ЗАО «Компания ТТК», ОАО «МТТ» и рядом других. Московский технический университет связи и информатики и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени М.А. Бонч-Бруевича — в числе партнеров Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий в подготовке квалифицированных кадров для IT-индустрии.
Мирный атом
Нажатием символической кнопки, Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт новому проекту стратегического партнерства — первой в Узбекистане атомной электростанции. Об этом лидеры стран договорились еще в прошлом году в Москве в ходе государственного визита Президента Узбекистана Россию. Правда, речь пока идет не о строительстве, а лишь о начале инженерных изысканий для выбора площадки строительства будущей АЭС. Но Путин на встрече с представителями СМИ по итогам переговоров с коллегой заверил: «Мы будем исполнять все, о чем мы договорились».
Эксперты отмечают, что строительство АЭС даст Узбекистану такие преимущества, как диверсификацию энергобаланса, альтернативное использование высвобождающегося на ТЭС газа, развитие компетенций в технологической цепочке атомной промышленности, создание высококвалифицированных рабочих мест. Два энергоблока АЭС обеспечат производство недорогой и чистой электроэнергии, которую планируется поставлять потребителям как в Узбекистане, так и в других странах Центральной Азии, что будет способствовать энергетической стабильности не только Узбекистана, но и всего региона.
Президент России подчеркнул, что при возведении АЭС будут применяться наиболее передовые технологии, экономически эффективные и надежные инженерные решения, соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования.
«Росатом» в ходе межрегионального форума в Ташкенте впервые презентовал макет атомной электростанции. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию до конца 2028 года.
Для подготовки квалифицированных кадров в области атомной энергетики между «Росатомом», агентством «Узатом» и Академией наук Узбекистана подписан Меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает совместные решения и в вопросах организации деятельности в Ташкенте филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».
Культурно-гуманитарный диалог
Немаловажное значение Узбекистан и Россия придают развитию культурно-гуманитарных связей, прежде всего в области науки, образования, здравоохранения и туризма. Хорошим примером их наращивания —проведенный накануне визита Путина в Ташкент первого совместного образовательного форума «Новые кадры — для новой экономики». Он собрал на одной площадке свыше 130 руководителей российских вузов и более 80 ректоров и проректоров высших учебных заведений Узбекистана.
Стремительное развитием всех сфер жизни требует значительных вложений в человеческий капитал, повышения качества обучения и подготовки кадров. Форум, как отметили эксперты, послужит активному сотрудничеству специалистов профильных вузов, разработке и реализации совместных проектов. По его итогам подписано 150 соглашений между ведущими вузами двух государств, в том числе о создании филиалов «МИФИ» и ВГИКа.
Глава Узбекистана отметил, что великая русская культура всегда была и будет неотъемлемой частью духовной жизни узбекского общества. С целью более широкого приобщения населения, прежде всего молодежи, к лучшим произведениям русской литературы планируется издать на узбекском языке 100-томное собрание «Шедевры русской классики».
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев затронул еще одну важную для всех тему. К 75-летие Великой Победы в Узбекистане разрабатывается специальная программа. В ее рамках планируется создать в Ташкенте паркового комплекса «Победа», который станет символом общей борьбы против фашизма.
В целом, многие эксперты сходятся во мнениях, что государственный визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Узбекистан даст мощный импульс дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества между нашими странами.