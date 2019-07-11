Путин впервые поговорил с Зеленским

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danilov 12 Июля 2019 в 11:44:19
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева.
По словам Пескова, президенты обсудили ситуацию в Донбассе, а также работу «по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», передает ТАСС. Президенты договорились, что работа будет продолжена на уровне экспертов.
Также Путин и Зеленский затронули тему контактов в «нормандском формате».
Позже пресс-служба президента Украины сообщила, что главной темой беседы стало освобождение моряков, задержанных в районе Керченского пролива.
Это первый разговор Путина с Зеленским. Президент России не поздравлял украинского коллегу с победой на выборах или со вступлением в должность. Путин позднее объяснил, что не сделал это потому, что Зеленский говорил о России как о враге.
В последний раз Владимир Путин говорил по телефону с президентом Украины по телефону 21 июня 2018 года. Тогда президентом был Петр Порошенко. Разговор касался «нормандского формата», ситуации в Донбассе, деятельности миссии ОБСЕ на востоке Украины, обмена заключенными.
В понедельник, 8 июля, Зеленский опубликовал видеообращение к Путину, в котором предложил обсудить, «чей Крым и кого там нет в Донбассе». Президент Украины также озвучил предложение провести в Минске встречу с участием не только стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), но и с участием США и Великобритании.
Путин назвал идею Зеленского интересной. «Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения «нормандского формата», — заявил президент.
https://www.rbc.ru/politics/11/07/2019/5d275ca49a79478db78f6bcc
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