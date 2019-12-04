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Политика
На видео школьника из Усть-Каменогорска отреагировали в Министерстве экологии
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danilov 04 Декабря 2019 в 15:43:01
Пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Самал Ибраева прокомментировала видео со школьником об экологической обстановке в Усть-Каменогорске, передает Tengrinews.kz.



"Хотела бы отметить, что нам известно о не самой благополучной экологической обстановке в этом городе, вызванной прежде всего наличием крупных промышленных производств, загазованностью и прочим. Министерством планомерно проводится работа по снижению выбросов со стороны промпредприятий, а с принятием нового экокодекса все компании обязаны будут устанавливать наилучшие доступные технологии на своих производствах для уменьшения вреда окружающей среде", - написала пресс-секретарь министерства в Facebook.

В Минэкологии отметили, что плата за эмиссии в окружающую среду будет также расти, компаниям станет просто невыгодно откупаться штрафами.

"По поручению министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева в Усть-Каменогорск вылетает председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов, чтобы на месте провести прием граждан, разобраться в ситуации. Будем держать в курсе событий", - добавила пресс-секретарь.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором школьник показывает смог над Усть-Каменогорском. "В Усть-Каменогорске все заполнено газом. Виден только кончик трубы. Мне кажется, что газ закроет нас гигантским куполом", - рассказывает на видео мальчик.

Вместе с записью распространяется информация о том, что сотрудники предприятия, работавшие вблизи Ульбинского металлургического завода, попали в больницу с симптомами отравления.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/video-shkolnika-ust-kamenogorska-otreagirovali-ministerstve-385674/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 04.12.2019 в 15:46:42   # 736331
Quote:
"По поручению министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева в Усть-Каменогорск вылетает председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов, чтобы на месте провести прием граждан, разобраться в ситуации. Будем держать в курсе событий", - добавила пресс-секретарь.


А без пендаля под зад со стороны людей работать не пробовали? Страна Восултанов
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  Walter 04.12.2019 в 16:24:53   # 736332
Без этого никто нихуя не знал не понимал что там происходит. Есть ерс такая компания в Устькамане. С 2008 года я это в первые там увидел. Ничего с той поры не изменилось.
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  ЛиКа 04.12.2019 в 19:57:49   # 736339
"с принятием нового экокодекса все компании обязаны будут устанавливать наилучшие доступные технологии на своих производствах для уменьшения вреда окружающей среде" - а пока держитесь там, мы в Астане с вами... А вот если бы Министерство экологии, геологии и природных ресурсов периодически перемещали по таким городам (всем составом), смотришь и законы бы быстрее принимались и контроль за исполнением был бы другим.
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  alpha_portal 05.12.2019 в 00:16:05   # 736354
я тут на днях такое же видео снял подъезжая к Шымкенту.
Скину завтра, если Данилов пропустит
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