На видео школьника из Усть-Каменогорска отреагировали в Министерстве экологии

"По поручению министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева в Усть-Каменогорск вылетает председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов, чтобы на месте провести прием граждан, разобраться в ситуации. Будем держать в курсе событий", - добавила пресс-секретарь.