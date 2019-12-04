На видео школьника из Усть-Каменогорска отреагировали в Министерстве экологии
danilov 04 Декабря 2019 в 15:43:01
Пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Самал Ибраева прокомментировала видео со школьником об экологической обстановке в Усть-Каменогорске, передает Tengrinews.kz.
"Хотела бы отметить, что нам известно о не самой благополучной экологической обстановке в этом городе, вызванной прежде всего наличием крупных промышленных производств, загазованностью и прочим. Министерством планомерно проводится работа по снижению выбросов со стороны промпредприятий, а с принятием нового экокодекса все компании обязаны будут устанавливать наилучшие доступные технологии на своих производствах для уменьшения вреда окружающей среде", - написала пресс-секретарь министерства в Facebook.
В Минэкологии отметили, что плата за эмиссии в окружающую среду будет также расти, компаниям станет просто невыгодно откупаться штрафами.
"По поручению министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева в Усть-Каменогорск вылетает председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов, чтобы на месте провести прием граждан, разобраться в ситуации. Будем держать в курсе событий", - добавила пресс-секретарь.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором школьник показывает смог над Усть-Каменогорском. "В Усть-Каменогорске все заполнено газом. Виден только кончик трубы. Мне кажется, что газ закроет нас гигантским куполом", - рассказывает на видео мальчик.
Вместе с записью распространяется информация о том, что сотрудники предприятия, работавшие вблизи Ульбинского металлургического завода, попали в больницу с симптомами отравления.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/video-shkolnika-ust-kamenogorska-otreagirovali-ministerstve-385674/