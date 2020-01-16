Путин предложил изменить конституцию // Правительство России ушло в отставку

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Января 2020 в 09:29:42
Путин предложил изменить конституцию
Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьера…
Правительство России ушло в отставку
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: NBE от 16.01.2020 04:20:16
Очень обнадеживающие новости, надеюсь в России наступит время процветания, а за Россией и мы потянемся. Насчет тех, то против России, лучше дружить с Россией, чем с Китаем или США.
Очень обнадеживающие новости, надеюсь в России наступит время процветания, а за Россией и мы потянемся. Насчет тех, то против России, лучше дружить с Россией, чем с Китаем или США.
Разве может дружить раб с хозяином
Цитата: NBE от 16.01.2020 04:20:16
Очень обнадеживающие новости, надеюсь в России наступит время процветания, а за Россией и мы потянемся. Насчет тех, то против России, лучше дружить с Россией, чем с Китаем или США.
Очень обнадеживающие новости, надеюсь в России наступит время процветания, а за Россией и мы потянемся. Насчет тех, то против России, лучше дружить с Россией, чем с Китаем или США.
Чем обнадеживающие и какие такие новости?
Все это еще год назад было расписано и весь этот сценарий обсуждался много где...чего только он не наобещает, лишь бы остаться у власти...денег подкопили за последнее время, чтоб резко потратить и создать видимость благополучия, тем самым повысить рейтинги и обеспечить изменения в системе, а когда у них все получится, они и дальше забьют на население. Это называется - бросить косточку, чтоб провернуть свои дела.способ, известный еще с времен Древнего Рима.
Цитата: AbuAnsar от 16.01.2020 04:27:55Зачем себя вести как раб?! Нужно быть партнером, стратегический партнер Казахстана всегда была Россия, и пока другого выбора я не вижу. Надеюсь вы не думаете что в этом мире Казахстану спокойно дадут добывать полезные ископаемые и лежать попивать кымыз?!! Без поддержки сильных ядерных держав, к нам сразу же прилетят крылатые ракеты "мира", не обязательно американские, возможно китайские.
Разве может дружить раб с хозяином
Цитата: NBE от 16.01.2020 04:20:16
Очень обнадеживающие новости, надеюсь в России наступит время процветания, а за Россией и мы потянемся. Насчет тех, то против России, лучше дружить с Россией, чем с Китаем или США.
Очень обнадеживающие новости, надеюсь в России наступит время процветания, а за Россией и мы потянемся. Насчет тех, то против России, лучше дружить с Россией, чем с Китаем или США.
Разве может дружить раб с хозяином
Цитата: almako от 16.01.2020 04:50:41возможно вы правы, пока не разобрался что там будет, но если цирк как у нас, то можно расходится, таких клоунов и у нас достаточно.
Чем обнадеживающие и какие такие новости?
Все это еще год назад было расписано и весь этот сценарий обсуждался много где...чего только он не наобещает, лишь бы остаться у власти...денег подкопили за последнее время, чтоб резко потратить и создать видимость благополучия, тем самым повысить рейтинги и обеспечить изменения в системе, а когда у них все получится, они и дальше забьют на население. Это называется - бросить косточку, чтоб провернуть свои дела.способ, известный еще с времен Древнего Рима.
Цитата: NBE от 16.01.2020 04:20:16
Очень обнадеживающие новости, надеюсь в России наступит время процветания, а за Россией и мы потянемся. Насчет тех, то против России, лучше дружить с Россией, чем с Китаем или США.
Очень обнадеживающие новости, надеюсь в России наступит время процветания, а за Россией и мы потянемся. Насчет тех, то против России, лучше дружить с Россией, чем с Китаем или США.
Чем обнадеживающие и какие такие новости?
Все это еще год назад было расписано и весь этот сценарий обсуждался много где...чего только он не наобещает, лишь бы остаться у власти...денег подкопили за последнее время, чтоб резко потратить и создать видимость благополучия, тем самым повысить рейтинги и обеспечить изменения в системе, а когда у них все получится, они и дальше забьют на население. Это называется - бросить косточку, чтоб провернуть свои дела.способ, известный еще с времен Древнего Рима.
Все это еще год назад было расписано и весь этот сценарий обсуждался много где
А можно ссылку где все расписано было? Если нет,то пиздабол
Цитата: КЕДЫ от 16.01.2020 04:55:14
Я верил, всё таки пришло то время!! Наконец-то власть повернулась к народу! Что бы ни говорили злые языки Россия встает с колен, на международной арене уже утвердилась как сильнейший игрок, теперь пора внутренние дела поправить, увеличить благосостояние народа и демократию! Вперёд Россия!!!
Я верил, всё таки пришло то время!! Наконец-то власть повернулась к народу! Что бы ни говорили злые языки Россия встает с колен, на международной арене уже утвердилась как сильнейший игрок, теперь пора внутренние дела поправить, увеличить благосостояние народа и демократию! Вперёд Россия!!!
Цитата: СССР от 16.01.2020 05:34:22
Quote:
А можно ссылку где все расписано было? Если нет,то пиздабол
Quote:
Все это еще год назад было расписано и весь этот сценарий обсуждался много где
А можно ссылку где все расписано было? Если нет,то пиздабол
Специально для особо одаренных повторю, обсуждалось много где! Специально теперь журнал браузера за год листать естественно не буду, чтоб что то доказать тебе, "непиздоболу", сам если поищишь, то без проблем найдешь.
Ара горный 16.01.2020 в 11:55:11 # 738953
Цитата: Софруджу от 16.01.2020 05:52:26
Ну, в мире зато все спокойны. Стереотип с медведями не нарушен. Вместо премьера Медведева появляется премьер Мишустин, да ещё и Михаил
Ну, в мире зато все спокойны. Стереотип с медведями не нарушен. Вместо премьера Медведева появляется премьер Мишустин, да ещё и Михаил
"Чем власть занималась в последние 20 лет? Сначала усмиряла Чечню, потом строила олигархов и обеспечивала собираемость налогов, потом габунии, подзуживаемые американцами, вынудили Россию их принуждать к миру, попутно выяснилось, что в российской армии плохи дела, потом армию реформировала, потом чубатые, подзуживаемые американцами, на людей стали кидаться, пришлось Крым у макак отбирать и Донбассу помогать."
https://forum.guns.ru/forummessage/250/2421427-1610.html
Насчёт питания, не знаю, насколько это действительно надо. Нас когда-то советская власть принудительно бесплатно поила молоком (в 1 классе). Так помню, какая это была пытка. У началки, как правило, бывает 4 урока, ну, пусть 5. За это время нужно ли всем горячее питание? А деньги ведь немалые.
Ну, вот поддержка учителей - с нашей не сравнить. Мало того, что у них все эти годы действует выслуга лет, которую у нас так и не приняли. Так вот нашим классным руководителям пообещали увеличить оплату с 4 до 8 тысяч тенге, а там 5 тысяч рублей, а это больше 30 тысяч.
Насчёт врачей не понял. Куча моих знакомых плакали, что в Москве несколько лет шло сокращение врачей из-за их якобы избытка (типа, модернизация), а теперь такой жёсткий недостаток, что практически крепостное право для абитуриентов медвузов
Кеды так шутит, или переобулся?
Путин предложил изменить конституцию
Что?! Только сейчас?! А мы этот "маневр" давноооо прошли!!!
MишаМашкевич 16.01.2020 в 14:50:08 # 738966
Цитата: КЕДЫ от 16.01.2020 04:55:14мне тоже насыпте! Тоже хочу такие розовые пони
Я верил, всё таки пришло то время!! Наконец-то власть повернулась к народу! Что бы ни говорили злые языки Россия встает с колен, на международной арене уже утвердилась как сильнейший игрок, теперь пора внутренние дела поправить, увеличить благосостояние народа и демократию! Вперёд Россия!!!
Я верил, всё таки пришло то время!! Наконец-то власть повернулась к народу! Что бы ни говорили злые языки Россия встает с колен, на международной арене уже утвердилась как сильнейший игрок, теперь пора внутренние дела поправить, увеличить благосостояние народа и демократию! Вперёд Россия!!!