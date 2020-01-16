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Политика
Путин предложил изменить конституцию // Правительство России ушло в отставку
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danilov 16 Января 2020 в 09:29:42
О чём Путин говорил в послании Федеральному собранию



Путин предложил изменить конституцию



Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьера…



Правительство России ушло в отставку

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Directrix 16.01.2020 в 09:48:59   # 738925
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  гримм 16.01.2020 в 10:05:08   # 738927
Кромкие заявления, и передвижение кроватей
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  NBE 16.01.2020 в 10:20:16   # 738929
Очень обнадеживающие новости, надеюсь в России наступит время процветания, а за Россией и мы потянемся. Насчет тех, то против России, лучше дружить с Россией, чем с Китаем или США.
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  AbuAnsar 16.01.2020 в 10:27:55   # 738930

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  almako 16.01.2020 в 10:29:16   # 738933
Решил сделать как в Казахстане, Госсовет, он генсек, и больше никогда не надо заморачиваться с выборами. Как никогда не уважал народ россии, так и не будет уважать, крутит- вертит, лишь бы у кормушки остаться..Под дружка своего отдельную должность придумывает, даже не стесняется, плять.
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  almako 16.01.2020 в 10:50:41   # 738937
Цитата: NBE от 16.01.2020 04:20:16
Очень обнадеживающие новости, надеюсь в России наступит время процветания, а за Россией и мы потянемся. Насчет тех, то против России, лучше дружить с Россией, чем с Китаем или США.

Чем обнадеживающие и какие такие новости?
Все это еще год назад было расписано и весь этот сценарий обсуждался много где...чего только он не наобещает, лишь бы остаться у власти...денег подкопили за последнее время, чтоб резко потратить и создать видимость благополучия, тем самым повысить рейтинги и обеспечить изменения в системе, а когда у них все получится, они и дальше забьют на население. Это называется - бросить косточку, чтоб провернуть свои дела.способ, известный еще с времен Древнего Рима.
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  NBE 16.01.2020 в 10:52:08   # 738938
Цитата: AbuAnsar от 16.01.2020 04:27:55
Цитата: NBE от 16.01.2020 04:20:16
Очень обнадеживающие новости, надеюсь в России наступит время процветания, а за Россией и мы потянемся. Насчет тех, то против России, лучше дружить с Россией, чем с Китаем или США.

Разве может дружить раб с хозяином
Зачем себя вести как раб?! Нужно быть партнером, стратегический партнер Казахстана всегда была Россия, и пока другого выбора я не вижу. Надеюсь вы не думаете что в этом мире Казахстану спокойно дадут добывать полезные ископаемые и лежать попивать кымыз?!! Без поддержки сильных ядерных держав, к нам сразу же прилетят крылатые ракеты "мира", не обязательно американские, возможно китайские.
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  NBE 16.01.2020 в 10:53:33   # 738939
Цитата: almako от 16.01.2020 04:50:41
Цитата: NBE от 16.01.2020 04:20:16
Очень обнадеживающие новости, надеюсь в России наступит время процветания, а за Россией и мы потянемся. Насчет тех, то против России, лучше дружить с Россией, чем с Китаем или США.

Чем обнадеживающие и какие такие новости?
Все это еще год назад было расписано и весь этот сценарий обсуждался много где...чего только он не наобещает, лишь бы остаться у власти...денег подкопили за последнее время, чтоб резко потратить и создать видимость благополучия, тем самым повысить рейтинги и обеспечить изменения в системе, а когда у них все получится, они и дальше забьют на население. Это называется - бросить косточку, чтоб провернуть свои дела.способ, известный еще с времен Древнего Рима.
возможно вы правы, пока не разобрался что там будет, но если цирк как у нас, то можно расходится, таких клоунов и у нас достаточно.
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  КЕДЫ 16.01.2020 в 10:55:14   # 738940
Я верил, всё таки пришло то время!! Наконец-то власть повернулась к народу! Что бы ни говорили злые языки Россия встает с колен, на международной арене уже утвердилась как сильнейший игрок, теперь пора внутренние дела поправить, увеличить благосостояние народа и демократию! Вперёд Россия!!!
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  СССР 16.01.2020 в 11:34:22   # 738944
Quote:
Все это еще год назад было расписано и весь этот сценарий обсуждался много где


А можно ссылку где все расписано было? Если нет,то пиздабол
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  ЛиКа 16.01.2020 в 11:34:37   # 738945
Цитата: КЕДЫ от 16.01.2020 04:55:14
Я верил, всё таки пришло то время!! Наконец-то власть повернулась к народу! Что бы ни говорили злые языки Россия встает с колен, на международной арене уже утвердилась как сильнейший игрок, теперь пора внутренние дела поправить, увеличить благосостояние народа и демократию! Вперёд Россия!!!
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  almako 16.01.2020 в 11:49:27   # 738951
Цитата: СССР от 16.01.2020 05:34:22
Quote:
Все это еще год назад было расписано и весь этот сценарий обсуждался много где


А можно ссылку где все расписано было? Если нет,то пиздабол

Специально для особо одаренных повторю, обсуждалось много где! Специально теперь журнал браузера за год листать естественно не буду, чтоб что то доказать тебе, "непиздоболу", сам если поищишь, то без проблем найдешь.
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  Софруджу 16.01.2020 в 11:52:26   # 738952
Ну, в мире зато все спокойны. Стереотип с медведями не нарушен. Вместо премьера Медведева появляется премьер Мишустин, да ещё и Михаил
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  Ара горный 16.01.2020 в 11:55:11   # 738953
Цитата: Софруджу от 16.01.2020 05:52:26
Ну, в мире зато все спокойны. Стереотип с медведями не нарушен. Вместо премьера Медведева появляется премьер Мишустин, да ещё и Михаил


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  Hairless 16.01.2020 в 11:58:51   # 738954
Цитата с портала Guns.ru (запрещено в Казахстане™):
"Чем власть занималась в последние 20 лет? Сначала усмиряла Чечню, потом строила олигархов и обеспечивала собираемость налогов, потом габунии, подзуживаемые американцами, вынудили Россию их принуждать к миру, попутно выяснилось, что в российской армии плохи дела, потом армию реформировала, потом чубатые, подзуживаемые американцами, на людей стали кидаться, пришлось Крым у макак отбирать и Донбассу помогать."
https://forum.guns.ru/forummessage/250/2421427-1610.html
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  Софруджу 16.01.2020 в 12:03:13   # 738955
Ну, пока наши говорят, что вы с нами не советовались, когда рожали, Россия изо всех сил старается не исчезнуть совсем. Здесь я полностью понимаю и наших, и россиян. У нас, слава богу, рождаемость поддерживается национальными и религиозными традициями, так что действительно актуальнее вопрос о планировании семьи, чем призыв - рожайте, кто может.
Насчёт питания, не знаю, насколько это действительно надо. Нас когда-то советская власть принудительно бесплатно поила молоком (в 1 классе). Так помню, какая это была пытка. У началки, как правило, бывает 4 урока, ну, пусть 5. За это время нужно ли всем горячее питание? А деньги ведь немалые.
Ну, вот поддержка учителей - с нашей не сравнить. Мало того, что у них все эти годы действует выслуга лет, которую у нас так и не приняли. Так вот нашим классным руководителям пообещали увеличить оплату с 4 до 8 тысяч тенге, а там 5 тысяч рублей, а это больше 30 тысяч.
Насчёт врачей не понял. Куча моих знакомых плакали, что в Москве несколько лет шло сокращение врачей из-за их якобы избытка (типа, модернизация), а теперь такой жёсткий недостаток, что практически крепостное право для абитуриентов медвузов
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  bolatbol 16.01.2020 в 12:05:43   # 738956
ЛиКа 16.01.2020 в 11:34:37
Кеды так шутит, или переобулся?
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  Рамзес 16.01.2020 в 12:28:50   # 738958
Все будет хорошо,обороноспособность подняли можно и внутренними делами заняться.
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  Dragon 16.01.2020 в 14:37:46   # 738964
Quote:
Путин предложил изменить конституцию


Что?! Только сейчас?! А мы этот "маневр" давноооо прошли!!!
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  MишаМашкевич 16.01.2020 в 14:50:08   # 738966
Цитата: КЕДЫ от 16.01.2020 04:55:14
Я верил, всё таки пришло то время!! Наконец-то власть повернулась к народу! Что бы ни говорили злые языки Россия встает с колен, на международной арене уже утвердилась как сильнейший игрок, теперь пора внутренние дела поправить, увеличить благосостояние народа и демократию! Вперёд Россия!!!
мне тоже насыпте! Тоже хочу такие розовые пони
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  Dragon 16.01.2020 в 14:55:21   # 738967
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