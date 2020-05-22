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Политика
Apple ускорила перенос производства из Китая
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философ 22 Мая 2020 в 17:13:13
Apple ускорила перенос производства из Китая в Индию и Вьетнам. Так компания пытается уберечь себя от рисков, связанных с напряжённостью в отношениях между Китаем и США.

Об этом пишет издание DigiTimes. Стоит отметить, что именно в Китае на заводах Foxconn собирается большое количество iPhone. Впрочем Apple уже давно решила переносить большую часть производства в другие страны. Дело в том, что вьетнамские рабочие, например, обойдутся компании дешевле. В Индии же Apple уже давно наладила сборку некоторых смартфонов.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что китайские власти хотят ввести ограничения в отношении американских компаний. Apple, конечно, относится к этому списку. Таким образом Китай намерен ответить США на попытки усложнить поставки чипов для Huawei.

https://www.ferra.ru/news/techlife/apple-uskorila-perenos-proizvodstva-iz-kitaya-20-05-2020.htm
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 22.05.2020 в 20:27:45   # 750745
Quote:
Так компания пытается уберечь себя от рисков, связанных с напряжённостью в отношениях между Китаем и США.
Как только экономика Индии станет угрожать гегемонии штатов, они с Индией испортят отношения.
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