Германия потребовала от фонда поддержки «Белых касок» вернуть ей часть пожертвованных средств

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danilov 01 Августа 2020 в 12:12:02
Ведомство перестало спонсировать организацию через фонд Mayday Rescue и потребовало вернуть €50 тыс., пишет Die Welt.
По заявлению МИД Германии, сумма была потребована на основании «неосуществления скорейшего использования средств»: в ноябре 2019 года Ле Мезюрье написал о «непреднамеренном мошенничестве» на €50 тыс.
В 2018 году 27%, а в 2019 году даже 33% или 34% средств, пожертвованных в фонд Mayday Rescue, были потрачены не на благотворительные, а на иные цели, пишет издание.
RT
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