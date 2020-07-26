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Скандалы
Германия потребовала от фонда поддержки «Белых касок» вернуть ей часть пожертвованных средств
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danilov 01 Августа 2020 в 12:12:02
После недавнего расследования нидерландской газеты De Volkskrant о финансовых нарушениях фонда Mayday Rescue и основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье МИД Германии начал проверку работы организации за 2018—2019 годы.

Ведомство перестало спонсировать организацию через фонд Mayday Rescue и потребовало вернуть €50 тыс., пишет Die Welt.

По заявлению МИД Германии, сумма была потребована на основании «неосуществления скорейшего использования средств»: в ноябре 2019 года Ле Мезюрье написал о «непреднамеренном мошенничестве» на €50 тыс.

В 2018 году 27%, а в 2019 году даже 33% или 34% средств, пожертвованных в фонд Mayday Rescue, были потрачены не на благотворительные, а на иные цели, пишет издание.

RT
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