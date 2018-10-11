В Шымкенте отопительный сезон начнется раньше запланированного

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danilov 11 Октября 2018 в 16:09:39
Уже сейчас АО "Энергоцентр-3" заливает в систему воду, а с 12 октября начнут повышать температуру воды.
С 15 октября тепло начнут подавать во все бюджетные организации. С 20 октября начнут подключать многоэтажки.
Напомним, согласно правилам, отопительный сезон в Шымкенте начинается после того, как в течение трех суток среднесуточная температура не поднимается выше +8 градусов. И хотя в ближайшие дни ожидается повышение температуры до +21 градуса, акимат города принял решение подключить отопление во все бюджетные организации, особенно больницы, школы и детские сады.
По прогнозам синоптиков, понижение температуры в Шымкенте ожидается только в воскресенье, 14 октября.
https://www.kt.kz/rus/society/v_shimkente_otopiteljnij_sezon_nach netsja_ranjshe_zaplanirovannogo_115 3663883.html
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Цитата: Tigr2 от 11.10.2018 19:19:32костры жечь?
Уже сейчас АО "Энергоцентр-3" заливает в систему воду, а с 12 октября начнут повышать температуру воды.
ВЕДРАМИ ?
Уже сейчас АО "Энергоцентр-3" заливает в систему воду, а с 12 октября начнут повышать температуру воды.
ВЕДРАМИ ?