Почти 13 млрд тенге дополнительно направят на развитие Туркестана и Шымкента

господа

На Шымкент бабла не хватало никогда. Теперь еще и Туркестан развивать и увеличенную территорию для статуса миллионника Шымкента. Да и развитие Астаны никто не отменял.Откуда бабки будете брать,чиновники?ГСМ, налоги, пенсионка (украденная),...???