Почти 13 млрд тенге дополнительно направят на развитие Туркестана и Шымкента

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danilov 11 Октября 2018 в 16:11:59
В связи с изменением административных статусов и развития городов Шымкент и Туркестан, в эти регионы будет направлено 29,7 млрд тенге, из которых 12,8 млрд тенге – дополнительные средства. Они заложены в уточненном проекте республиканского бюджета на 2018-2020 годы, который в четверг презентовали в мажилисе.
«По изменению административных статусов и развитию городов Шымкент и Туркестан предлагается направить 29,7 млрд тенге, из которых 15,1 млрд тенге – это разделение субвенций, ранее предусмотренных в Южно-Казахстанской области. Дополнительное финансирование в рамках целевых трансфертов на развитие данных регионов составит 12,8 млрд тенге. В том числе 6,5 млрд тенге – на развитие города Туркестан, 3,7 млрд тенге – на развитие Туркестанской области, 2,6 млрд тенге – на развитие Шымкента», - сообщил депутатам министр финансов Алихан Смаилов.
В рамках данных расходов, пояснил он, будет продолжена работа по благоустройству жилищно-коммунального хозяйства, развитию теплоэнергетического и газотранспортного сектора регионов, а также по строительству объектов образования и здравоохранения. Также в связи с приданием городу Туркестан статуса областного центра «возникла необходимость по открытию и обеспечению функционирования территориальных подразделений центральных исполнительных органов».
«В проекте на данные мероприятия предусмотрено 1,7 млрд тенге», - сообщил глава Минфина.
Ранее сообщалось, что для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности в 2019 году Шымкенту выделят дополнительно 1,2 млрд тенге, а на передислокацию госорганов Туркестанской области в Туркестан предусмотрены расходы в 2,4 млрд тенге. Эти средства заложены в проекте республиканского бюджета на 2019-2021 годы.
Напомним, в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Туркестанской области 29 сентября глава государства Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений. В частности, он поручил крупным коммпаниям Казахстана возвести в Туркестане по одному объекту, построить автовокзал по направлению в Шымкент и Кызылорду, рассмотреть вопросы реконструкции вокзала Туркестана, а также строительства аэропорта. Также президент подписал указы об утверждении концепции генерального плана развития Туркестана и создании специальной экономической зоны «TURKISTAN».
В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Шымкента он поручил принять комплексный план застройки города до 2023 года.
https://vlast.kz/novosti/29921-pocti-13-mlrd-tenge-dopolnitelno-napravat-na-razvitie-turkestana-i-symkenta.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Откуда бабки будете брать,
ГСМ, налоги, пенсионка (украденная),...???
Цитата: Dior от 11.10.2018 18:29:39
На Шымкент бабла не хватало никогда. Теперь еще и Туркестан развивать и увеличенную территорию для статуса миллионника Шымкента. Да и развитие Астаны никто не отменял.
Откуда бабки будете брать,
господа чиновники?
ГСМ, налоги, пенсионка (украденная),...???
На Шымкент бабла не хватало никогда. Теперь еще и Туркестан развивать и увеличенную территорию для статуса миллионника Шымкента. Да и развитие Астаны никто не отменял.
Откуда бабки будете брать,
ГСМ, налоги, пенсионка (украденная),...???
Главный отдаст всё! Всё, что нажил непосильным трудом...
Цитата: Проданко от 11.10.2018 18:28:07
Ждём новые особняки а шыме и туркестане
Ждём новые особняки а шыме и туркестане
С таким баблом виллы в Майами .