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Шымкент
В Шымкете преподаватель школы МВД избил курсанта
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danilov 14 Июня 2019 в 18:02:35
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 14.06.2019 в 18:18:18   # 723951
Бьёт, значит любит.
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  КЕДЫ 14.06.2019 в 22:10:16   # 723993
0:48 ПАЛИСЭЙСКИИ
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  Zoggyla 14.06.2019 в 22:12:32   # 723995
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  Ал 14.06.2019 в 22:14:30   # 723996
Цитата: Zoggyla от 14.06.2019 16:12:32
ты русскоязычный, вот и не смейся!
Дык, "фальцет" выдала журналистка жи...
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  Zoggyla 14.06.2019 в 22:18:40   # 723997
Цитата: Ал от 14.06.2019 16:14:30
Цитата: Zoggyla от 14.06.2019 16:12:32
ты русскоязычный, вот и не смейся!
Дык, "фальцет" выдала журналистка жи...
дефекты речи - есть такое дело. А Кеды - пусть не смеется!
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  Ал 14.06.2019 в 22:20:52   # 723999
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  Zoggyla 14.06.2019 в 22:22:18   # 724000
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