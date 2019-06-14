В Шымкете преподаватель школы МВД избил курсанта

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danilov 14 Июня 2019 в 18:02:35
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: КЕДЫ от 14.06.2019 16:10:16ты русскоязычный, вот и не смейся!
0:48 ПАЛИСЭЙСКИИ
0:48 ПАЛИСЭЙСКИИ
Цитата: Zoggyla от 14.06.2019 16:12:32Дык, "фальцет" выдала журналистка жи...
ты русскоязычный, вот и не смейся!
ты русскоязычный, вот и не смейся!
Цитата: Ал от 14.06.2019 16:14:30дефекты речи - есть такое дело. А Кеды - пусть не смеется!
Цитата: Zoggyla от 14.06.2019 16:12:32Дык, "фальцет" выдала журналистка жи...
ты русскоязычный, вот и не смейся!
ты русскоязычный, вот и не смейся!
Цитата: Zoggyla от 14.06.2019 16:18:40Это поправимо
Цитата: Ал от 14.06.2019 16:20:52да! Койкого!
Цитата: Zoggyla от 14.06.2019 16:18:40