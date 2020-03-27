Аким Шымкента обратился жителям города

Идиотизм. Что за меры?Что за аутизм?Что за карантин когда закрывают выборочно? Вы верите что всем дадут по 50000?Перекрыть все! Закрыть все и всех! Раздать людям денег по 50000 всем, чтобы каждый смог закупить себе продуктов. И перекрыть все вобще все на 3 недели. И все. Это же так просто сделать.Нет нихрена опять коррупция. Ездят полиция закрывает всех. А они отчихляют и работают дальше.Какого хрена автонур открыт? Там щас все походу. Вот где сейчас рассадник заразы. Закрыть всех сразу!!!Походу Шымкенту трындец. Народ у нас капец недалекий. Без масок ходят. Идиотизм. Полный город народа. Капец карантин ахреневший.