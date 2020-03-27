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Шымкент
Аким Шымкента обратился жителям города
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danilov 27 Марта 2020 в 07:48:09
Уважаемые жители Шымкента!

Известно, что число зараженных коронавирусной инфекций в Казахстане достигло 112 человек. К сожалению, сегодня в Нур-Султане от инфекции скончался один больной. Выражаю соболезнование его родным.

Как вы знаете, в Шымкенте зарегистрировано два случая заражения коронавирусом. Сейчас больные находятся в городской инфекционной больнице, состояние их здоровья стабильное.

26 человек, которые были в тесном контакте с зараженными, находятся на карантине. Мы ожидаем результаты обследования.

В связи с тем, что местом проживания заразившихся является жилой массив "20 лет Независимости" Абайского района, для недопущения распространения коронавируса этот населенный пункт закрыт на 14-дневный карантин. Кроме этого, приостановлена работа городских автовокзалов и станций, детских садов.

Для предотвращения роста числа инфицированных, согласно решению государственной комиссии по обеспечению введенного Президентом РК режима карантина, с 00.00 часов 28 марта будут введены дополнительные ограничительные меры.

ПЕРВОЕ. Полностью приостановится работа аэропорта города Шымкента и железнодорожного вокзала, прекратятся авиа- и железнодорожные сообщения.

Кроме этого, будут закрыты авторынки, продовольственные ярмарки, магазины по продаже сотовых телефонов.
Строгий запрет наложен на проведение в жилых домах и на жилых территориях, в религиозных общинах личных, семейных, поминальных и других мероприятий для жителей и гостей города Шымкента, коммерческими и некоммерческими организациями.

Предлагаю торговым объектам перевести продажу товаров и услуг в онлайн-режим.

ВТОРОЕ. С этого времени будут усилены санитарные и дезинфекционные меры по ношению медицинских масок посетителями и продавцами во всех торговых и других объектах.

Кроме этого, скотные рынки будут работать только по воскресеньям с 11.00 до 17.00.

ТРЕТЬЕ. Введено ограничение на время работы объектов общественного питания (кафе, рестораны и другие) с 10.00 до 18.00. В вечернее время, с 18.00 до 22.00, объекты общественного питания будут вести свою работу в режиме доставки еды на дом или клиенты будут забирать еду с собой.

Помимо этого, представители мест общепита обязаны проверять при входе температурный режим клиентов и предоставлять возможность санитарной обработки рук. Одновременно в заведении не должно находиться более 50 человек для обеспечения формата "одного свободного стола между посетителями".

ЧЕТВЕРТОЕ. Вводится запрет на въезд и выезд на территории города Шымкента с 21.00 до 07.00. Эта мера не относится к транзитному транспорту и транспорту по перевозке продуктов питания.
ПЯТОЕ. Общественный транспорт будет работать с 06.00 до 21.00.

Уважаемые земляки, эти меры предусмотрены для вашей безопасности и направлены на сохранение вашего здоровья. В этот сложный для всех нас период прошу отнестись к этому с пониманием и полной ответственностью.
Если вы находитесь в городе, пользуйтесь масками и антисептиками, помогайте друг другу, соблюдайте санитарную чистоту. Надеюсь, что вы будете придерживаться всех ограничительных мер.
Я уверен: вместе мы справимся с трудностями!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 27.03.2020 в 08:48:43   # 744102
Пышной зверек подкрался
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  Ал 27.03.2020 в 09:00:46   # 744104
Quote:
В этот деле, как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть...
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  Ал 27.03.2020 в 09:13:13   # 744107
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  Пастафариан 27.03.2020 в 09:17:58   # 744109
И, имя ему песец, а через недельный домашний карантин , превратится в белочку с таким запасам спиртного.
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  Ал 27.03.2020 в 09:19:26   # 744110
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  Пастафариан 27.03.2020 в 09:45:13   # 744113
Цитата: Ал от 27.03.2020 03:19:26
Цитата: Пастафариан от 27.03.2020 03:17:58
Кстати, что показали предыдущие наблюдения?
Цитата: Пастафариан от 25.03.2020 11:52:42
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Честно, не какой радости от неё, постоянно тревога на душе, вот тут на этом сайте, себе и другим дух поднимаю как могу
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  alpha_portal 27.03.2020 в 12:23:57   # 744128
Идиотизм. Что за меры?
Что за аутизм?
Что за карантин когда закрывают выборочно?
Перекрыть все! Закрыть все и всех! Раздать людям денег по 50000 всем, чтобы каждый смог закупить себе продуктов. И перекрыть все вобще все на 3 недели. И все. Это же так просто сделать.
Нет нихрена опять коррупция. Ездят полиция закрывает всех. А они отчихляют и работают дальше.
Какого хрена автонур открыт? Там щас все походу. Вот где сейчас рассадник заразы. Закрыть всех сразу!!!
Походу Шымкенту трындец. Народ у нас капец недалекий. Без масок ходят. Идиотизм. Полный город народа. Капец карантин ахреневший.
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  Konstant 27.03.2020 в 12:30:54   # 744129
Цитата: alpha_portal от 27.03.2020 06:23:57
Идиотизм. Что за меры?
Что за аутизм?
Что за карантин когда закрывают выборочно? Вы верите что всем дадут по 50000?
Перекрыть все! Закрыть все и всех! Раздать людям денег по 50000 всем, чтобы каждый смог закупить себе продуктов. И перекрыть все вобще все на 3 недели. И все. Это же так просто сделать.
Нет нихрена опять коррупция. Ездят полиция закрывает всех. А они отчихляют и работают дальше.
Какого хрена автонур открыт? Там щас все походу. Вот где сейчас рассадник заразы. Закрыть всех сразу!!!
Походу Шымкенту трындец. Народ у нас капец недалекий. Без масок ходят. Идиотизм. Полный город народа. Капец карантин ахреневший.
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  Софруджу 27.03.2020 в 13:12:54   # 744133
А вот кто-то тут меня карал за посты, что прививки от инфекционных болезней не могут быть личным делом, и государство должно к этому принуждать. А теперь зачастую эти же люди завопили об ужесточении карантина. А ведь это абсолютно из одного ряда. Из-за отсутствия прививок мы можем получить эпидемии таких бяк, от которых смертность не 3 и не 4 процента, а 50 и 90
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