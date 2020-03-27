Аким Шымкента обратился жителям города

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Марта 2020 в 07:48:09
Известно, что число зараженных коронавирусной инфекций в Казахстане достигло 112 человек. К сожалению, сегодня в Нур-Султане от инфекции скончался один больной. Выражаю соболезнование его родным.
Как вы знаете, в Шымкенте зарегистрировано два случая заражения коронавирусом. Сейчас больные находятся в городской инфекционной больнице, состояние их здоровья стабильное.
26 человек, которые были в тесном контакте с зараженными, находятся на карантине. Мы ожидаем результаты обследования.
В связи с тем, что местом проживания заразившихся является жилой массив "20 лет Независимости" Абайского района, для недопущения распространения коронавируса этот населенный пункт закрыт на 14-дневный карантин. Кроме этого, приостановлена работа городских автовокзалов и станций, детских садов.
Для предотвращения роста числа инфицированных, согласно решению государственной комиссии по обеспечению введенного Президентом РК режима карантина, с 00.00 часов 28 марта будут введены дополнительные ограничительные меры.
ПЕРВОЕ. Полностью приостановится работа аэропорта города Шымкента и железнодорожного вокзала, прекратятся авиа- и железнодорожные сообщения.
Кроме этого, будут закрыты авторынки, продовольственные ярмарки, магазины по продаже сотовых телефонов.
Строгий запрет наложен на проведение в жилых домах и на жилых территориях, в религиозных общинах личных, семейных, поминальных и других мероприятий для жителей и гостей города Шымкента, коммерческими и некоммерческими организациями.
Предлагаю торговым объектам перевести продажу товаров и услуг в онлайн-режим.
ВТОРОЕ. С этого времени будут усилены санитарные и дезинфекционные меры по ношению медицинских масок посетителями и продавцами во всех торговых и других объектах.
Кроме этого, скотные рынки будут работать только по воскресеньям с 11.00 до 17.00.
ТРЕТЬЕ. Введено ограничение на время работы объектов общественного питания (кафе, рестораны и другие) с 10.00 до 18.00. В вечернее время, с 18.00 до 22.00, объекты общественного питания будут вести свою работу в режиме доставки еды на дом или клиенты будут забирать еду с собой.
Помимо этого, представители мест общепита обязаны проверять при входе температурный режим клиентов и предоставлять возможность санитарной обработки рук. Одновременно в заведении не должно находиться более 50 человек для обеспечения формата "одного свободного стола между посетителями".
ЧЕТВЕРТОЕ. Вводится запрет на въезд и выезд на территории города Шымкента с 21.00 до 07.00. Эта мера не относится к транзитному транспорту и транспорту по перевозке продуктов питания.
ПЯТОЕ. Общественный транспорт будет работать с 06.00 до 21.00.
Уважаемые земляки, эти меры предусмотрены для вашей безопасности и направлены на сохранение вашего здоровья. В этот сложный для всех нас период прошу отнестись к этому с пониманием и полной ответственностью.
Если вы находитесь в городе, пользуйтесь масками и антисептиками, помогайте друг другу, соблюдайте санитарную чистоту. Надеюсь, что вы будете придерживаться всех ограничительных мер.
Я уверен: вместе мы справимся с трудностями!
Комментарии, по рейтингу, по дате
В этот деле, как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть...
Пастафариан 27.03.2020 в 09:17:58 # 744109
Цитата: Пастафариан от 25.03.2020 11:52:42
В 17:52 пошел за водкой, тоже все чисто, продолжаю вести наблюдения
Цитата: Даун от 25.03.2020 11:44:33
В 17:47 пошел за водкой, все чисто
В 17:47 пошел за водкой, все чисто
В 17:52 пошел за водкой, тоже все чисто, продолжаю вести наблюдения
Пастафариан 27.03.2020 в 09:45:13 # 744113
Цитата: Ал от 27.03.2020 03:19:26
Цитата: Пастафариан от 25.03.2020 11:52:42
В 17:52 пошел за водкой, тоже все чисто, продолжаю вести наблюдения
Цитата: Даун от 25.03.2020 11:44:33
В 17:47 пошел за водкой, все чисто
В 17:47 пошел за водкой, все чисто
В 17:52 пошел за водкой, тоже все чисто, продолжаю вести наблюдения
Честно, не какой радости от неё, постоянно тревога на душе, вот тут на этом сайте, себе и другим дух поднимаю как могу
alpha_portal 27.03.2020 в 12:23:57 # 744128
Что за аутизм?
Что за карантин когда закрывают выборочно?
Перекрыть все! Закрыть все и всех! Раздать людям денег по 50000 всем, чтобы каждый смог закупить себе продуктов. И перекрыть все вобще все на 3 недели. И все. Это же так просто сделать.
Нет нихрена опять коррупция. Ездят полиция закрывает всех. А они отчихляют и работают дальше.
Какого хрена автонур открыт? Там щас все походу. Вот где сейчас рассадник заразы. Закрыть всех сразу!!!
Походу Шымкенту трындец. Народ у нас капец недалекий. Без масок ходят. Идиотизм. Полный город народа. Капец карантин ахреневший.
Цитата: alpha_portal от 27.03.2020 06:23:57
Идиотизм. Что за меры?
Что за аутизм?
Что за карантин когда закрывают выборочно? Вы верите что всем дадут по 50000?
Перекрыть все! Закрыть все и всех! Раздать людям денег по 50000 всем, чтобы каждый смог закупить себе продуктов. И перекрыть все вобще все на 3 недели. И все. Это же так просто сделать.
Нет нихрена опять коррупция. Ездят полиция закрывает всех. А они отчихляют и работают дальше.
Какого хрена автонур открыт? Там щас все походу. Вот где сейчас рассадник заразы. Закрыть всех сразу!!!
Походу Шымкенту трындец. Народ у нас капец недалекий. Без масок ходят. Идиотизм. Полный город народа. Капец карантин ахреневший.
Идиотизм. Что за меры?
Что за аутизм?
Что за карантин когда закрывают выборочно? Вы верите что всем дадут по 50000?
Перекрыть все! Закрыть все и всех! Раздать людям денег по 50000 всем, чтобы каждый смог закупить себе продуктов. И перекрыть все вобще все на 3 недели. И все. Это же так просто сделать.
Нет нихрена опять коррупция. Ездят полиция закрывает всех. А они отчихляют и работают дальше.
Какого хрена автонур открыт? Там щас все походу. Вот где сейчас рассадник заразы. Закрыть всех сразу!!!
Походу Шымкенту трындец. Народ у нас капец недалекий. Без масок ходят. Идиотизм. Полный город народа. Капец карантин ахреневший.