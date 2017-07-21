Кому легко дышать в Шымкенте

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Июля 2017 в 20:06:44
Что за это время изменилось и каким воздухом дышат шымкентцы сегодня, мы поинтересовались у начальника лаборатории мониторинга загрязнения природной среды РГП «Казгидромет» по ЮКО Г. Мауленовой.
Следить за качеством воздуха сотрудникам позволяют шесть экостанций: четыре ручные и две автоматические, которые были установлены в конце 2014 года.
Как рассказала Г. Мауленова, наибольшая концентрация пыли в воздухе по сравнению с другими районами наблюдается в мкр. «Нурсат». Молодой микрорайон еще не «оброс» зелеными насаждениями и любой, даже несильный ветер поднимает пыль, которая беспрепятственно распространяется по всей территории.
Программа «Шатқал» по озеленению и благоустройству областного центра, стартовавшая по инициативе акима ЮКО Ж. Туймебаева, для нурсатовцев — выход из сложившейся ситуации.
В этом году в рамках программы было посажено более 12 тысяч деревьев. Общая площадь посадок — 124 гектара.
Через несколько лет деревья вырастут, и дышать станет легче. Жители могут и сами внести свою лепту, посадив в дворах зеленые насаждения.
Если нурсатовцам ветер не в радость, то для шымкентцев, проживающих в районе площади Ордабасы, наоборот, облегчает положение. Площадь считается одним из наиболее низких мест в городе, и здесь, словно в яме, оседают автомобильные выхлопные газы. Станции фиксируют превышение формальдегида и оксида азота в два-три раза. И если бы не движение воздуха, то площадь накрыл бы плотный слой смога. К слову, Шымкент чаще продувает юго-восточный ветер.
В микрорайоне «Самал» время от времени специалисты РГП «Казгидромет» фиксируют превышение содержания в атмосфере сероводорода. О чем и уведомили департамент экологии. Экологи объясняют это неприятным соседством микрорайона со старым мусорным полигоном.
В РГП «Казгидромет» от жителей поселков, расположенных в непосредственной близости от НПЗ, поступают жалобы на неприятный запах. Здесь, по словам Г. Мауленовой, есть необходимость установить дополнительную экостанцию для регулярных замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в окружающей среде.
А вот шымкентцев, проживающих возле роддома №2 и клиники Орынбаева, можно поздравить. Судя по показателям экостанции, здесь дышится легче всего.
В целом же показатели загрязненности по сравнению с 2011 годом снизились с 14 мг/м3 до 7 мг/м3, то есть в два раза.
Стоит отметить, что основной процент превышения допустимой концентрации токсичных веществ и канцерогенов в атмосфере областного центра приходится на выбросы выхлопных газов от автомобилей, которых с каждым годом становится все больше.
Остается лишь посоветовать землякам ходить больше пешком или передвигаться на велосипеде. Воздух будет чище, а здоровье — крепче.
http://yujanka.kz/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%88%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Что касается пыли, то никогда не понимал почему наши коммунальные службы так тщательно выметают листву и мусор с газонов вместе с газоном и последними остатками плодородного слоя земли??? Выметают методично и тщательно вплоть до чистой глины, на которой потом даже трава не растёт... Потом удивляются откуда столько пыли???