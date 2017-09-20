Обводные каналы ирригационной системы Шымкента восстановлены по руслам, существовавшим до развала СССР

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danilov 20 Сентября 2017 в 17:04:16
Местные власти приручили течение Кошкараты. Спокойная река летом, в сезон обильных осадков создавала горожанам немало бед. Если верить чиновникам, теперь эта проблема решена. Впрочем, не доверять им оснований пока нет – налицо результаты проведенной работы.
Бейсенбек Жанбосынов, заместитель акима города: «Самал — 1,2,3 – это земли бывшего колхоза 21-й партсъезд до Новотурлановки. Это все были – поливные земли, на которых была проведена большая поливная система. В начале 90-х эти земли были выделены под ИЖС в результате все системы полива остались под землей, бесхозными. Была проведена большая работа – мы все это обследовали, выявили все недочеты. И уже пожинаем первые плоды. Вы, наверное, видели по ул. Утегенова в мкр. Самал есть баня «Жанаша». В сезон дождей она постоянно стояла подтопленная. Жаловались на затопы и жители близлежащих домов. Также решена проблема и в мкр. Спортивный, Самал-2, в районе детской железной дороги и моста по Рыскулова».
Чтобы обуздать ливневые стоки, был построен обводной канал, по которому вся вода сливается в водоем в районе мусорного полигона. Что касается старой части города, то тут тоже пришлось проделать огромную работу.
«До 1996 года ТЭЦ-2 техническую воду получала из Кошкараты. Линия брала свое начало от Кошкараты в районе завода прессов — автоматов неподалеку от бывшей инфекционной больницы – ныне СПИД-центр. Сейчас мы параллельно старой линии провели новую и вывели ее в реку Бадам. Вода из Кошкараты за 42 минуты сливается в Бадам. По проспекту Республики Кошкарата текла полная, мы открыли задвижку и сразу ее уровень упал на 30 см. Так мы в два раза уменьшили уровень воды в Кошкарате», — поделился тонкостями управления системой Бейсенбек Жанбосынов.
И так уж коммунальщики расстарались, что эксперимент получился с перебором. В последнее время жители районов Катын — копр и Самал стали жаловаться на нехватку поливной воды. Сейчас вода течет и по территории бывшего свинцового завода – там, где она раньше и текла. Эти две линии теперь и станут спасением города от подтоплений в сезон дождей. Главное, чтобы арыки и каналы не забились мусором, который периодически сбрасывают сами люди в реки и каналы. Главной проверкой готовности городского хозяйства к природным аномалиям станут первые ливневые дожди. По прогнозам, произойдет это в конце сентября.
Саида Турсуметова
https://otyrar.kz/2017/09/grandioznuyu-rabotu-proveli-vlasti-goroda-chtoby-zashhitit-shymkent-ot-podtoplenij/