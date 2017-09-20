Молодой парень в ЮКО спас незнакомку от изнасилования и задержал злодея

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Jopavogne 20 Сентября 2017 в 23:31:05
Преступление произошло 8 сентября в поселке Аксукент, когда Айбат заметил на одной из улиц неизвестного мужчину, попытавшегося надругаться над женщиной.
Молодой человек поспешил на помощь и задержал преступника, который хотел скрыться с места преступления, после чего передал его полиции.
Как установили полицейские, задержанный также оказался причастен к грабежу.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: статьи 24, 120 «Покушение на изнасилование» и статья 191 «Грабеж».
Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.
За проявленное мужество, гражданскую сознательность и оказанную помощь в задержании преступника замначальника Сайрамского РУВД подполковник полиции Бауыржан Жанаев в торжественной обстановке вручил Айбату Маутанбекову благодарственное письмо и ценные подарки.
Источник:news.mail.ru
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