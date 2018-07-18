Строительство очередного "Арбата" в Шымкенте

У нас что больше строить негде, столько земли свободной вокруг, так нет же нужно копать там, где уже все нормально или у людей дома отбирать, платя мизер. Может оно и будет как на картинке, только вспомните какие клены там попилили в свое время, обещая восстановить и обновить все - и где? Сколько деревьев вместо Плазы посадили и где?
Зынзын в своём репертуаре Название фирмы и его хозяина скажите, почему не договариваете? И сколько выделили на стройку по Бекет батыра? Мы хотим всё знать. Полмиллиарда на создание проблем людям? Что, уже не знаете куда деньги тратить?