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Шымкент
Строительство очередного "Арбата" в Шымкенте
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danilov 18 Июля 2018 в 16:36:16
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 18.07.2018 в 17:01:47   # 685975
Лучше бы что в жопе сделали
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  Tigr2 18.07.2018 в 17:06:04   # 685976
560 млн............ Это БЕЛКА господа с Алматы.....
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  GoodZone 18.07.2018 в 17:11:09   # 685979
У нас что больше строить негде, столько земли свободной вокруг, так нет же нужно копать там, где уже все нормально или у людей дома отбирать, платя мизер. Может оно и будет как на картинке, только вспомните какие клены там попилили в свое время, обещая восстановить и обновить все - и где? Сколько деревьев вместо Плазы посадили и где?
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  Дядя Нурик 18.07.2018 в 17:26:22   # 685984
Зынзын в своём репертуаре Название фирмы и его хозяина скажите, почему не договариваете? И сколько выделили на стройку по Бекет батыра? Мы хотим всё знать. Полмиллиарда на создание проблем людям? Что, уже не знаете куда деньги тратить?
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  Дядя Нурик 18.07.2018 в 17:28:25   # 685985
Такими темпами, Зынзын доиграется до того, что его во второй раз уберут с теплого места! Надо закидать администрацию президента жалобами на его действия и возможную коррупцию!
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  Fotinij 18.07.2018 в 18:21:02   # 686000
Вот интересно, почему у жителей города не спрашивают, что они хотят улучшить/построить в городе? Всё делают по принципу "нравится-не нравится, терпи моя красавица".
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  buks 19.07.2018 в 01:12:59   # 686040
Деревья если срубят! Будем писать протест?
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