Подробности взрыва газовоза в Туркестане

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danilov 12 Сентября 2019 в 09:52:47
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alpha_portal 12.09.2019 в 14:35:27 # 730907
Цитата: Рамзес от 12.09.2019 08:22:04
Туркестан и нет газопровода?Не я понимаю в Алматы сейсмоопасная зона,до сих пор не понимаю Кызыл-орду где нет центральной канализации...Все ресурсы есть,население шиш да маленько - а проблем все больше.
Туркестан и нет газопровода?Не я понимаю в Алматы сейсмоопасная зона,до сих пор не понимаю Кызыл-орду где нет центральной канализации...Все ресурсы есть,население шиш да маленько - а проблем все больше.
Давно в Туркестане были? Это деревня же. Там только свои дома. Постронно все где и как попало. То что его центром сделали ничего не значит. Просто туда впуливают сейчас огромные бабки.
Весь Туркестан строится. Повсюду сносят дома и строят парки и всякие центры. Все дороги перекопаны. Все только только делается. Это с одной стороны а с другой а нужно ли гостинице, юр лицу, переплачивать за газ обнаглевшим газовикам? Не дешевле ли покупать пропан?
Поэтому в Туркестане сейчас все неоднозначно.
Огромный минус с дорожными развязками. Полный хаос.
Вчера был там и перекрыли центральную улицу по которой нужно выезжать в Шымкент и заезжать с Шымкента. Перекрыли весь центр около мечети. Пол дня перекрыто было. Люди не могли уехать. Мы на машине проезжали эту деревушку полтора часа. А нам надо было то заехать на мавзолей: Гаухар Ана. В итоге объезжали по пробкам 1.5 часа весть Туркестан.
Думали обратно уже откроют. Фиг там. Обратно такая же история!
Это реально беспредел!
В Туркестане нет ни одного пути по которому можно было бы уехать мимо города в сторону Шаульдера! Это конкретная не доработка. До кого и куда надо эту информацию донести? Это просто тупизм.
Туристов ждут? Да там ходить страшно по городу. На дорогах беспредел полнейший. Хаос. Все едут как хотят. В общем я первый раз походил пешком по Туркестану и побывал в Туркестанских пробках. Это просто ужас какой то
И они еще хотят туристов принимать.
Стоянка на 20 машин гравийная почти - 200 тг
В Алмате 100 тг стоянка. Че за побирательство е мае. В Туркестане кроме мавзолея смотреть не на что.
Капец просто.
В общем я в осадке от Туркестана.
Цитата: Рамзес от 12.09.2019 08:22:04
Туркестан и нет газопровода?Не я понимаю в Алматы сейсмоопасная зона,до сих пор не понимаю Кызыл-орду где нет центральной канализации...Все ресурсы есть,население шиш да маленько - а проблем все больше.
Туркестан и нет газопровода?Не я понимаю в Алматы сейсмоопасная зона,до сих пор не понимаю Кызыл-орду где нет центральной канализации...Все ресурсы есть,население шиш да маленько - а проблем все больше.
В Астане тоже нет газопровода
Цитата: alpha_portal от 12.09.2019 08:35:27
Давно в Туркестане были? Это деревня же. Там только свои дома. Постронно все где и как попало. То что его центром сделали ничего не значит. Просто туда впуливают сейчас огромные бабки.
Весь Туркестан строится. Повсюду сносят дома и строят парки и всякие центры. Все дороги перекопаны. Все только только делается. Это с одной стороны а с другой а нужно ли гостинице, юр лицу, переплачивать за газ обнаглевшим газовикам? Не дешевле ли покупать пропан?
Поэтому в Туркестане сейчас все неоднозначно.
Огромный минус с дорожными развязками. Полный хаос.
Вчера был там и перекрыли центральную улицу по которой нужно выезжать в Шымкент и заезжать с Шымкента. Перекрыли весь центр около мечети. Пол дня перекрыто было. Люди не могли уехать. Мы на машине проезжали эту деревушку полтора часа. А нам надо было то заехать на мавзолей: Гаухар Ана. В итоге объезжали по пробкам 1.5 часа весть Туркестан.
Думали обратно уже откроют. Фиг там. Обратно такая же история!
Это реально беспредел!
В Туркестане нет ни одного пути по которому можно было бы уехать мимо города в сторону Шаульдера! Это конкретная не доработка. До кого и куда надо эту информацию донести? Это просто тупизм.
Туристов ждут? Да там ходить страшно по городу. На дорогах беспредел полнейший. Хаос. Все едут как хотят. В общем я первый раз походил пешком по Туркестану и побывал в Туркестанских пробках. Это просто ужас какой то
И они еще хотят туристов принимать.
Стоянка на 20 машин гравийная почти - 200 тг
В Алмате 100 тг стоянка. Че за побирательство е мае. В Туркестане кроме мавзолея смотреть не на что.
Капец просто.
В общем я в осадке от Туркестана.
Цитата: Рамзес от 12.09.2019 08:22:04
Туркестан и нет газопровода?Не я понимаю в Алматы сейсмоопасная зона,до сих пор не понимаю Кызыл-орду где нет центральной канализации...Все ресурсы есть,население шиш да маленько - а проблем все больше.
Туркестан и нет газопровода?Не я понимаю в Алматы сейсмоопасная зона,до сих пор не понимаю Кызыл-орду где нет центральной канализации...Все ресурсы есть,население шиш да маленько - а проблем все больше.
Давно в Туркестане были? Это деревня же. Там только свои дома. Постронно все где и как попало. То что его центром сделали ничего не значит. Просто туда впуливают сейчас огромные бабки.
Весь Туркестан строится. Повсюду сносят дома и строят парки и всякие центры. Все дороги перекопаны. Все только только делается. Это с одной стороны а с другой а нужно ли гостинице, юр лицу, переплачивать за газ обнаглевшим газовикам? Не дешевле ли покупать пропан?
Поэтому в Туркестане сейчас все неоднозначно.
Огромный минус с дорожными развязками. Полный хаос.
Вчера был там и перекрыли центральную улицу по которой нужно выезжать в Шымкент и заезжать с Шымкента. Перекрыли весь центр около мечети. Пол дня перекрыто было. Люди не могли уехать. Мы на машине проезжали эту деревушку полтора часа. А нам надо было то заехать на мавзолей: Гаухар Ана. В итоге объезжали по пробкам 1.5 часа весть Туркестан.
Думали обратно уже откроют. Фиг там. Обратно такая же история!
Это реально беспредел!
В Туркестане нет ни одного пути по которому можно было бы уехать мимо города в сторону Шаульдера! Это конкретная не доработка. До кого и куда надо эту информацию донести? Это просто тупизм.
Туристов ждут? Да там ходить страшно по городу. На дорогах беспредел полнейший. Хаос. Все едут как хотят. В общем я первый раз походил пешком по Туркестану и побывал в Туркестанских пробках. Это просто ужас какой то
И они еще хотят туристов принимать.
Стоянка на 20 машин гравийная почти - 200 тг
В Алмате 100 тг стоянка. Че за побирательство е мае. В Туркестане кроме мавзолея смотреть не на что.
Капец просто.
В общем я в осадке от Туркестана.
В Абай съездий за Сарыагашом, там реальный безпредел, один центральный светофор и все чихать на него хотели!!! вот и результат продажи вод.уд. и взятки гаи!!!