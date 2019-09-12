Подробности взрыва газовоза в Туркестане

Цитата: Рамзес от

Туркестан и нет газопровода?Не я понимаю в Алматы сейсмоопасная зона,до сих пор не понимаю Кызыл-орду где нет центральной канализации...Все ресурсы есть,население шиш да маленько - а проблем все больше. Туркестан и нет газопровода?Не я понимаю в Алматы сейсмоопасная зона,до сих пор не понимаю Кызыл-орду где нет центральной канализации...Все ресурсы есть,население шиш да маленько - а проблем все больше.

Давно в Туркестане были? Это деревня же. Там только свои дома. Постронно все где и как попало. То что его центром сделали ничего не значит. Просто туда впуливают сейчас огромные бабки.Весь Туркестан строится. Повсюду сносят дома и строят парки и всякие центры. Все дороги перекопаны. Все только только делается. Это с одной стороны а с другой а нужно ли гостинице, юр лицу, переплачивать за газ обнаглевшим газовикам? Не дешевле ли покупать пропан?Поэтому в Туркестане сейчас все неоднозначно.Огромный минус с дорожными развязками. Полный хаос.Вчера был там и перекрыли центральную улицу по которой нужно выезжать в Шымкент и заезжать с Шымкента. Перекрыли весь центр около мечети. Пол дня перекрыто было. Люди не могли уехать. Мы на машине проезжали эту деревушку полтора часа. А нам надо было то заехать на мавзолей: Гаухар Ана. В итоге объезжали по пробкам 1.5 часа весть Туркестан.Думали обратно уже откроют. Фиг там. Обратно такая же история!Это реально беспредел!В Туркестане нет ни одного пути по которому можно было бы уехать мимо города в сторону Шаульдера! Это конкретная не доработка. До кого и куда надо эту информацию донести? Это просто тупизм.Туристов ждут? Да там ходить страшно по городу. На дорогах беспредел полнейший. Хаос. Все едут как хотят. В общем я первый раз походил пешком по Туркестану и побывал в Туркестанских пробках. Это просто ужас какой тоИ они еще хотят туристов принимать.Стоянка на 20 машин гравийная почти - 200 тгВ Алмате 100 тг стоянка. Че за побирательство е мае. В Туркестане кроме мавзолея смотреть не на что.Капец просто.В общем я в осадке от Туркестана.