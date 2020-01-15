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ЧП
Самолёт сбросил топливо над школами
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danilov 15 Января 2020 в 14:04:14
56 человек, главным образом детей, обратились за медицинской помощью в городе Кадахи после того, как пассажирский самолёт сбросил авиационное топливо.…

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lukas 15.01.2020 в 18:48:22   # 738888
Не все гражданские самолеты умеют это делать.
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