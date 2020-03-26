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Империя зла
За Мадуро назначили награду
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danilov 26 Марта 2020 в 21:44:35
США обвинили президента Венесуэлы Мадуро в "прямом участии в наркоторговле", объявили награду за него в $15 млн - минюст.
США будут рассматривать все варианты действий для задержания Мадуро по обвинениям в причастности к наркотрафику - генпрокурор США.
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неаполь
26.03.2020 в 22:30:20
# 744055
Походу ему ещё и подкинут пакетик. Незнают как свою дерьмократию внедрить.
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Пермяк
26.03.2020 в 22:45:11
# 744060
США срочно нужна нефть Венесуэлы, без этой нефти пузырь под названием США сдуется, они верят что это им поможет .
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старик
26.03.2020 в 23:30:31
# 744073
Финт с гуандоном не прошел, в действие вступает план "Б". Вот же блядская страна!
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Konstant
26.03.2020 в 23:30:38
# 744074
Итак макро невыездной. А то кака нибудь демократия сдаст 6 сек
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