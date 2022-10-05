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А у корейцев что ещё происходит?!
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danilov 05 Октября 2022 в 07:50:11


Сообщают, что инцидент в Южной Корее произошел, когда баллистическая ракета Hyunmoo-2, проходившая испытания, взорвалась сразу после пуска.
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  Zoggyla 05.10.2022 в 12:39:38   # 803849
Quote:
Баллистическая ракета Hyunmoo-2, которую военные Южной Кореи запустили во время учений с американцами в ответ на ракетные испытания Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), упала на полигоне вскоре после пуска, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.
По информации издания, жители города Каннын (провинция Канвондо) в северо-восточной части страны рассказали, что 4 октября примерно в 01:00 по местному времени в небе была видна яркая вспышка и слышен сильный гул.

Военные Южной Кореи рассказали о том, что на базе, где были испытания, упала ракета, пострадавших нет.
https://www.mk.ru/politics/2022/10/05/yonhap-vypushhennaya-raketa-yuzhnoy-korei-upala-na-poligone-vo-vremya-ucheniy-ssha.html
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