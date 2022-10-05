Помирились

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Скандалы
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danilov 05 Октября 2022 в 18:26:49
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  Yerla 05.10.2022 в 19:22:27   # 803853
не ну а чо .. взял бабла .. не меньше ляма .. и простил .. за лям Я бы тоже простил ..
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  KAN13 05.10.2022 в 21:51:58   # 803854
И по чём нынче мир ? . Сколько стоит совесть и унижение ? .
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