Помирились

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danilov 05 Октября 2022 в 18:26:49
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Yerla
05.10.2022 в 19:22:27
# 803853
не ну а чо .. взял бабла .. не меньше ляма .. и простил ..
за лям Я бы тоже простил ..
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KAN13
05.10.2022 в 21:51:58
# 803854
И по чём нынче мир ? . Сколько стоит совесть и унижение ? .
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