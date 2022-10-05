У всего есть цена

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 06 Октября 2022 в 10:22:19
Встаёт американская журналистка Хедли Гэмбл. Говорит: "многие сказали бы сейчас, что этим действием (сокращением добычи) вы подвергаете опасность глобальный энергетический рынок и глобальную экономику - что вы ответите на это?
Слово берёт генсек ОПЕК Хайтам аль-Гаис. Говорит: "мы ничему не угрожаем, мы обеспечиваем безопасность и стабильность энергетическим рынкам".
Хедли: "Но как же быть с ценами????"
аль-Гаис: (улыбается, разводит руками) - "цена есть у всего. В том числе у энергетической безопасности".
Комментарии, по рейтингу, по дате