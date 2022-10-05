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Экономика
У всего есть цена
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Гость 06 Октября 2022 в 10:22:19
Дивный обмен репликами на итоговой пресс-конференции ОПЕК+.



Встаёт американская журналистка Хедли Гэмбл. Говорит: "многие сказали бы сейчас, что этим действием (сокращением добычи) вы подвергаете опасность глобальный энергетический рынок и глобальную экономику - что вы ответите на это?



Слово берёт генсек ОПЕК Хайтам аль-Гаис. Говорит: "мы ничему не угрожаем, мы обеспечиваем безопасность и стабильность энергетическим рынкам".

Хедли: "Но как же быть с ценами????"

аль-Гаис: (улыбается, разводит руками) - "цена есть у всего. В том числе у энергетической безопасности".

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