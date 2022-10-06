Обнаружена утечка в подводном газопроводе Sabah-Sarawak

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danilov 06 Октября 2022 в 19:15:38
Petronas объявила форс-мажор по поставкам газа на завод СПГ Malaysia LNG. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря японской Mitsubishi Corp. Он добавил, что малазийская компания также объявила форс-мажор и по поставкам СПГ своим клиентам, включая японские компании. В Mitsubishi Corp не стали называть сроки и объемы.
Известно, что утечку обнаружили на подводном газопроводе Sabah-Sarawak.
По данным Mitsubishi, с общей мощностью СПГ 25,7 млн тонн в год проект СПГ в Малайзии является одним из крупнейших объектов СПГ в одном месте в мире.
Заказчиками проекта являются Япония, Южная Корея, Тайвань и Китай.
Малайзия является вторым по величине поставщиком СПГ в Японию в 2021 году, поставив около 10 миллионов тонн.
https://www.reuters.com/business/energy/petronas-declares-force-majeure-gas-supply-malaysia-lng-mitsubishi-2022-10-06/
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