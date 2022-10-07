Выгодные инвестиции

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 07 Октября 2022 в 08:49:23
‘Некоторые республиканцы задают вопросы касательно наших трат. Наших трат на Украину. Но у нас бюджет в 6 триллионов долларов, а на самом деле он на несколько сотен миллиардов больше. Мы инвестировали, я настаиваю на этом определении - инвестировали, 66 миллиардов в Украину в этом году. Это 1.1% бюджета.
За 66 миллиардов долларов мы получаем Украину, которая сражается с Россией. Это отбросит их на годы назад. И навсегда лишит их возможности при Путине реализовать амбиции забрать себе обратно некоторые из советских республик. И если бы это произошло, это бы означало войну НАТО с Россией. И масштаб этой войны был бы намного больше той, что происходит сейчас. И риски ядерной были бы намного выше. Этого мы избегали всю холодную войну - конвенциональной войны между двумя ядерными державами. Поэтому такая инвестиция очень даже выгодна’