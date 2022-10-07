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Империя зла
Выгодные инвестиции
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danilov 07 Октября 2022 в 08:49:23
Бывший заместитель начальника штаба армии США Джек Кин заявил, что инвестиции в Украину очень выгодны, ведь украинцы умирают вместо американцев на войне с Россией.



‘Некоторые республиканцы задают вопросы касательно наших трат. Наших трат на Украину. Но у нас бюджет в 6 триллионов долларов, а на самом деле он на несколько сотен миллиардов больше. Мы инвестировали, я настаиваю на этом определении - инвестировали, 66 миллиардов в Украину в этом году. Это 1.1% бюджета.

За 66 миллиардов долларов мы получаем Украину, которая сражается с Россией. Это отбросит их на годы назад. И навсегда лишит их возможности при Путине реализовать амбиции забрать себе обратно некоторые из советских республик. И если бы это произошло, это бы означало войну НАТО с Россией. И масштаб этой войны был бы намного больше той, что происходит сейчас. И риски ядерной были бы намного выше. Этого мы избегали всю холодную войну - конвенциональной войны между двумя ядерными державами. Поэтому такая инвестиция очень даже выгодна’

Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 07.10.2022 в 09:00:15   # 803885
просто инвесторы..
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  Бухаев 07.10.2022 в 09:46:16   # 803888
жертвы фейсбука в недоумении...как так...
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